Fragneto Monforte assegnato il premio Solidarietà Padre Pio
Tempo di lettura: 2 minuti Assegnato il premio “solidarietà Padre Pio” XXI edizione. Nella cornice della Chiesa Madre del comune sannita, attributi i tre riconoscimenti a quanti si sono distinti nel campo della solidarietà. Apprezzato il concerto del coro e dell’orchestra “Vocum Concordia” diretta dal maestro Daniela Polito, con i solisti Eleonora Di Dato, Gilda Pennucci Molinaro e Donato Palumbo A premiare il sindaco della città Luigi Facchino. Anche il presidente della provincia Nino Lombardi non ha voluto far mancare i suoi saluti. “Una grande emozione mista ad orgoglio ricevere un premio dalla comunità di Fragneto, terra di San Pio, che è anche la mia terra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
