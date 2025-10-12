Fotovoltaico per gli impiantisti di Cna tempi troppo lunghi per gli allacciamenti | le proposte

Riservare agli impianti fotovoltaici programmati dalle imprese locali una quota della capacità di allacciamento alla rete nazionale presente sul territorio provinciale. È questo il cuore della proposta che gli impiantisti di Cna Ferrara porteranno al nuovo tavolo di confronto su impianti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: fotovoltaico - impiantisti

