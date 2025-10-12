FOTO Danza e Libertà quando un luogo diventa culla di cultura
Tempo di lettura: 3 minuti Ieri si è tenuta l’inaugurazione del Piccolo Teatro Libertà in via Santa Colomba 2 a Benevento. Per la direzione artistica di Odette Marucci e Hassan Hawad, la coprogettazione “Danza e Libertà” a cura di Ben Art Residenze Artistiche ETS e del Comune di Benevento, è volta alla gestione e riqualificazione del Teatro delle Libertà attraverso l’arte della danza, della musica, del teatro e della lettura per la valorizzazione della Biblioteca Comunale sita all’interno della struttura. Carmen Castiello, direttrice della Compagnia di Balletto di Benevento ha dato inizio alla cerimonia presentando “le iniziative che si alterneranno all’interno della struttura, che andranno da arti visive con corsi di disegno e fumetto, all’educazione all’ascolto della musica, ma anche i saperi antichi con laboratori di uncinetto, workshop mensili e laboratori nei fine settimana, con presentazioni di libri, in collaborazione con tutte le realtà culturali esistenti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: danza - libert
