Fosso della Catena diverse abitazioni messe in sicurezza grazie ai fondi Pnrr

A Cori è stato messo a punto un altro intervento di sicurezza. Sul versante del fosso della Catena, dietro i lavatoi di Cori valle, diverse abitazioni rischiavano di scivolare giù lungo la parete. L'intervento tempestivo del Comune ha evitato la tragedia, restituendo agli abitanti una casa solida. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: fosso - catena

Cori – Messe in sicurezza diverse abitazioni lungo il fosso della Catena (dietri i lavatoi) - facebook.com Vai su Facebook

Case al sicuro sopra il Fosso della Catena Completati i lavori di consolidamento a Cori valle: il versante dietro i lavatoi non fa più paura. Intervento strategico finanziato con fondi PNRR e anticipazioni comunali. Un altro intervento di messa in… - X Vai su X

Fosso della Catena, diverse abitazioni messe in sicurezza grazie ai fondi Pnrr - "Il lavoro continua – hanno dichiarato il sindaco di Cori, Mauro De Lillis e l’assessore ai lavori pubblici, Ennio Afilani – con altri progetti di cui abbiamo chiesto il finanziamento" ... Scrive latinatoday.it

Case al sicuro sopra il Fosso della Catena - Completati i lavori di consolidamento a Cori valle: il versante dietro i lavatoi non fa più paura. Come scrive latinaoggi.eu