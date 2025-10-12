Sfida dal grande fascino e tradizione. E confronto che vale tanto per la classifica. Reduce dalla maratona di Treviglio dove ha battuto dopo due supplementari l’Urania, la Fortitudo torna a giocare in un PalaDozza tutto esaurito. Alle 18 la sfida con Pesaro. La Fortitudo caduta a Roseto all’esordio ha infilato 3 successi consecutivi, Pesaro 2, ma ha ancora una sfida da recuperare con Bergamo. Per il confronto di oggi Attilio Caja dovrà rinunciare ancora ai lunghi Anumba e Mazzola, oltre a Benvenuti, mentre si continuano a monitorare le condizioni della caviglia destra di capitan Matteo Fantinelli uscito malconcio nel confronto con Cividale, ma in campo mercoledì a Treviglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, un altro tutto esaurito. Il confronto con Pesaro vale doppio