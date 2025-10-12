Formazioni ufficiali Olanda Finlandia le scelte di Koeman e Friis! Gioca solo un interista

Inter News 24 Formazioni ufficiali Olanda Finlandia, le scelte di Koeman e Friis! Scelto solo uno tra Dumfries e De Vrij dal primo minuto dal tecnico ex Barcellona. Denzel Dumfries continua a essere uno degli uomini fissi nelle formazioni di Ronald Koeman. Dopo aver giocato per oltre novanta minuti nella vittoria netta dei Paesi Bassi contro Malta, con un assist per il gol di Memphis Depay, il terzino destro dell’ Inter è stato nuovamente inserito tra i titolari per la sfida di oggi contro la Finlandia, in programma alle 18 alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam e valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com

