Formazioni ufficiali Olanda Finlandia | la scelta su Koopmeiners Titolare o in panchina? Cosa ha deciso Koeman per il numero 8 bianconero
Formazioni ufficiali Olanda Finlandia: la decisione su Koopmeiners. Titolare o in panchina? La scelta di Koeman per il numero 8 bianconero. Il momento complicato di Teun Koopmeiners prosegue anche in Nazionale: il centrocampista della Juventus partirà dalla panchina nella sfida che la sua Olanda giocherà contro la Finlandia. Una scelta da parte del CT che certifica la crisi di un giocatore apparso irriconoscibile. QUI: Koopmeiners, SOS Juve: serve il vero Teun! Patrimonio da salvare a tutti i costi, c’è una speranza per Tudor e i bianconeri legata all’olandese Una bocciatura che nasce da lontano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
