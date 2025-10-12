Formazioni confermate con Martinez che apporta due cambi

2025-10-11 19:48:00 Il web non parla d’altro: L’Irlanda cercherà di ottenere la prima vittoria nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, ma il compito non diventa molto più complicato quando si recherà a Lisbona per affrontare un Portogallo in forma. Il Portogallo, campione in carica della Nations League, è imbattuto da cinque partite e ha iniziato a qualificarsi in modo spietato, battendo l’Armenia 5-0 prima di battere l’Ungheria 3-2 all’inizio di settembre. Nel frattempo, l’Irlanda, sotto la guida di Heimir Hallgrimsson, è senza vittorie in quattro partite e finora ha raccolto solo un punto nel Gruppo F dopo il pareggio per 2-2 con l’Ungheria e la sconfitta per 2-1 contro l’Armenia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com