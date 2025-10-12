Forma o fraternità? Una Chiesa chiamata all’essenziale – di José Carlos Enríquez Díaz

«A cosa serve una messa perfetta se il cuore resta vuoto di compassione?» Testimonianze e domande provocatorie ci invitano a ripensare la Chiesa: meno ritualismi, più fraternità, comunità e amore concreto per gli ultimi.

In questa notizia si parla di: forma - fraternit

