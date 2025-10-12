Forlì sul mare e Ravenna sommersa entro 75 anni? Quando la Romagna era un arcipelago di 16 isole e come sarà in futuro

Il centro storico di Ravenna è lambito dal mare, le località balneari come Cervia e Cesenatico non esistono e due terzi della Romagna sono coperti dall’acqua. Non è lo scenario del futuro, bensì del passato: questo era infatti l’aspetto che la nostra regione aveva duemila anni fa. Un tempo che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: forl - mare

Alba di questa mattina da Rocca delle Caminate (FC) con Bertinoro (FC) in primo piamo e le piattaforme in mare. Lorenzo Mazzi #meteoforlicesena - facebook.com Vai su Facebook

Forlì sul mare e Ravenna sommersa entro 75 anni? Quando la Romagna era un arcipelago di 16 isole (e come sarà in futuro) - Con l’innalzamento del mare, anche città oggi lontane dalla costa potrebbero ritrovarsi sul mare entro il 2100, mentre ... forlitoday.it scrive

Mareggiata a Ravenna, danni ingenti e polemiche. I bagnini: “Le dune vanno messe prima” - Sommersi gli stabilimenti da Marina di Ravenna a Lido di Classe, diversamente dall’anno scorso protezioni previste dal 6 ottobre ... Come scrive msn.com