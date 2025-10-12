Forlì dopo 34 partite esce il segno X Battaglia con la Ternana il punto vale

Sport.quotidiano.net | 12 ott 2025

FORLì 1 TERNANA 1 FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, Pellizzari (1’ st L. Saporetti), Elia, Spinelli; Franzolini (20’ st Scorza), Menarini, De Risio (29’ st Ripani); Macrì (20’ st S. Saporetti), Petrelli (33’ st Manuzi), Farinelli. A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Graziani, Valentini, Giovannini, Coveri. All. Miramari. TERNANA (4-3-1-2): D’Alterio; Meccariello (13’ st Bianay), Capuano, Ndrecka; Tripi (13’ st Garetto), Vallocchia; Orellana (33’ st Brignola); Ferrante (33’ st Valenti), Leonardi (13’ st Petinari). A disposizione: Vitali, Morlupo, Loiacono, Romeo, McJannet, Durmush, Proietti. All. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

