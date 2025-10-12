Forlì-Cividale veterani contro promesse Attenti alla stellina azzurra Francesco Ferrari
È passato appena un mese, ma la partita tra Forlì e Cividale che si giocherà stasera al PalaGalassi alle ore 18, ha un sapore molto diverso da quella disputata meno di un mese fa a Ravenna in Supercoppa. Forlì era stata a lungo avanti, mentre i friulani, poi vincitori della Coppa, sembravano sul trampolino di lancio. Invece entrambe le squadre sono partite a rilento: un solo successo in quattro gare. Forlì, in particolare, dopo essere capitolata anche sul campo di Cento nel turno infrasettimanale, è chiamata a un importante salto di qualità e a rispondere subito presente tra le mura amiche, per risalire la classifica e per scacciare critiche e fantasmi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: forl - cividale
Vi ricordiamo che il corner merchandising sarà aperto anche domenica per la gara casalinga contro Cividale, a partire dalle ore 17.00! Troverete la nuova divisa, versione bianca e blu, e tante novità firmate Pallacanestro 2.015 Forlì Cosa aspetti? Vai a dare - facebook.com Vai su Facebook
Grazie a questo successo, domenica (14 settembre) i biancorossi giocheranno la finale contro la Ueb Gesteco Cividale (ha superato Forlì 87-86) #Sport - X Vai su X
La Cividale dei giovani batte Verona: 74-67 - sulle ali dei due azzurrini campioni d'Europa, Ferrari e Marangon. Da rainews.it
Cividale vince la Supercoppa di A2 all'overtime contro Rimini - 100 il risultato finale al Pala De Andrè di Ravenna dopo un tempo supplementare (89 a 89 i tempi regolamentari) . Segnala rainews.it