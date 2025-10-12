È passato appena un mese, ma la partita tra Forlì e Cividale che si giocherà stasera al PalaGalassi alle ore 18, ha un sapore molto diverso da quella disputata meno di un mese fa a Ravenna in Supercoppa. Forlì era stata a lungo avanti, mentre i friulani, poi vincitori della Coppa, sembravano sul trampolino di lancio. Invece entrambe le squadre sono partite a rilento: un solo successo in quattro gare. Forlì, in particolare, dopo essere capitolata anche sul campo di Cento nel turno infrasettimanale, è chiamata a un importante salto di qualità e a rispondere subito presente tra le mura amiche, per risalire la classifica e per scacciare critiche e fantasmi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì-Cividale, veterani contro promesse. Attenti alla stellina azzurra Francesco Ferrari