Forbidden Fruit in pausa? Gli ascolti calano e Mediaset corre ai ripari

Caffeinamagazine.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aria di incertezza per “Forbidden Fruit”, la soap turca che negli ultimi mesi ha dominato il pomeriggio di Canale 5. Secondo i rumor che circolano negli ambienti televisivi, la serie potrebbe andare in pausa temporanea a causa di un lieve calo negli ascolti registrato nelle ultime settimane. Una notizia che ha immediatamente agitato i fan e riacceso le discussioni sui social, dove si moltiplicano le ipotesi e le preoccupazioni sul futuro della soap. Fonti interne parlano di una riorganizzazione del palinsesto pomeridiano, con la possibilità che Forbidden Fruit venga momentaneamente sospesa o spostata in un orario meno competitivo per fare spazio ad altri programmi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: forbidden - fruit

Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5

Forbidden Fruit, anticipazioni 24 luglio: Ender umlia Yildiz, il passato di Alihan ritorna

Forbidden fruit, replica puntate del 21 luglio in streaming | Video Mediaset

forbidden fruit pausa ascoltiForbidden Fruit anticipazioni dal 13 al 17 ottobre: il terribile piano di Ender contro Halit - Al via da oggi la consueta pausa del weekend della seguitissima serie turca del pomeriggio di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì intorno ... msn.com scrive

forbidden fruit pausa ascoltiAnticipazioni Forbidden Fruit 13 ottobre 2025/ Yildiz vuole dimenticare Kemal, Alihan si presenta da Zeynep - Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà lunedì 13 ottobre 2025, Yildiz soffre e vuole dimenticare Kemal, Alihan appare molto nervoso. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Forbidden Fruit Pausa Ascolti