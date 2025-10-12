Forbidden Fruit in pausa? Gli ascolti calano e Mediaset corre ai ripari
Aria di incertezza per “Forbidden Fruit”, la soap turca che negli ultimi mesi ha dominato il pomeriggio di Canale 5. Secondo i rumor che circolano negli ambienti televisivi, la serie potrebbe andare in pausa temporanea a causa di un lieve calo negli ascolti registrato nelle ultime settimane. Una notizia che ha immediatamente agitato i fan e riacceso le discussioni sui social, dove si moltiplicano le ipotesi e le preoccupazioni sul futuro della soap. Fonti interne parlano di una riorganizzazione del palinsesto pomeridiano, con la possibilità che Forbidden Fruit venga momentaneamente sospesa o spostata in un orario meno competitivo per fare spazio ad altri programmi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
