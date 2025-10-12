Forbidden Fruit anticipazioni 13 ottobre | Halit ha deciso la data delle nozze tra Kemal e Zehra

Tutti gli intrighi, gli amori e le vendette che vedremo nella prossima puntata della soap turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 Nuovo appuntamento domani su Canale 5 alle 14.10 con la soap turca Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di lunedì 13 ottobre Alihan interromperà l'appuntamento tra Zeynep e Dundar; intanto, si avvicinano le nozze tra Kemal e Zehra, con Halit determinato ad abbreviare i tempi il più possbile. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Ender ha scoperto per caso le medicine che Alihan conserva in bagno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 13 ottobre: Halit ha deciso la data delle nozze tra Kemal e Zehra

In questa notizia si parla di: forbidden - fruit

Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5

Forbidden Fruit, anticipazioni 24 luglio: Ender umlia Yildiz, il passato di Alihan ritorna

Forbidden fruit, replica puntate del 21 luglio in streaming | Video Mediaset

Forbidden fruit: trama settimanale dal 13 al 17 ottobre 2025 #forbiddenfruit #soap - X Vai su X

Scopriamo le ultime anticipazioni su Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5! Ender è pronta a concedere il divorzio ad Alihan, ma solo dopo aver fatto un accordo con Zerrin. Alihan, ignaro di tutto, corre a chiamare i suoi avvocati per il divorzio. Intanto, En - facebook.com Vai su Facebook

Forbidden Fruit, anticipazioni 13 ottobre: Halit ha deciso la data delle nozze tra Kemal e Zehra - Tutti gli intrighi, gli amori e le vendette che vedremo nella prossima puntata della soap turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 ... Secondo movieplayer.it

Forbidden Fruit, anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Ender preoccupata per l’imminente matrimonio di Zehra e Kemal - Le trame degli episodi di Forbidden Fruit in onda, su Canale 5, da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre 2025. Segnala davidemaggio.it