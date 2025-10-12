Fontana via Carcassi terminato il restauro
Dopo oltre mezzo secolo di alterazioni e anni di inattività, la fontana di via Carcassi, nel quartiere di Carignano, è tornata a vivere grazie a un importante intervento di restauro, che ha restituito alla città uno dei più significativi esempi di architettura neoclassica genovese.L'opera. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: fontana - carcassi
Fontana delle Naiadi, restauro terminato: l’acqua torna a zampillare in piazza della Repubblica - I lavori, avviati lo scorso settembre e durati 240 giorni, sono stati finanziati con oltre 580mila euro di fondi provenienti dal ... Come scrive romatoday.it