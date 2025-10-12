Fondo Fucile il Partito Repubblicano teme la presenza di eternit e chiede maggiori controlli
Il Partito Repubblicano punta il dito contro le condizioni di Fondo Fucile, quartiere simbolo del risanamento cittadino. In una nota il responsabile cittadino Angelo Toscano chiede urgenti interventi temendo la presenza di eternit. "Le immagini parlano chiaro: sacchi di spazzatura abbandonati.
Iniziate oggi le demolizioni di quella striscia di baracche rimaste in piedi di fronte alla baraccopoli di Fondo Fucile diventate in alcuni casi discariche. A Largo Diogene la ditta incaricata dalla struttura commissariale ha iniziato a demolire 23 baracche.
Messina, degrado a Fondo Fucile. Il Partito Repubblicano lancia un'appello: "i cittadini meritano spazi sicuri"