Fondo Fucile il Partito Repubblicano teme la presenza di eternit e chiede maggiori controlli

Messinatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Repubblicano punta il dito contro le condizioni di Fondo Fucile, quartiere simbolo del risanamento cittadino. In una nota il responsabile cittadino Angelo Toscano chiede urgenti interventi temendo la presenza di eternit. "Le immagini parlano chiaro: sacchi di spazzatura abbandonati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

