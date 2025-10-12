Fondazione Cariparo a sostegno del progetto di mobilità studentesca internazionale

Un'opportunità a costo zero per gli interessati. 5 borse di studio, messe a disposizione grazie a un contributo di 85.000 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che rinnova la sua storica collaborazione con la Fondazione Intercultura per la realizzazione del progetto. Le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: fondazione - cariparo

Nuovo giro di nomine alla Fondazione Cariparo: sette volti nuovi in Consiglio

Con Fondazione Cariparo un anno di scuola all'estero a costo zero #Padova #Cariparo #studenti #scuola #estero #borsadistudio Vai su Facebook

Fondazione Cariparo a sostegno del progetto di mobilità studentesca internazionale - Cinque studentesse e studenti delle scuole superiori delle province di Padova e Rovigo avranno la possibilità di trascorrere un intero anno scolastico in uno dei 50 Paesi del mondo, dall'Europa al Nor ... Come scrive padovaoggi.it

Fondazione Cariparo, 195 milioni in tre anni per progetti sul territorio: dall'inclusione sociale alla cultura, dall'ambiente alla ricerca - Ieri (7 febbraio), presentando il Piano strategico triennale 2025- ilgazzettino.it scrive