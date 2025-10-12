Sarà un Follonica Gavorrano in cerca di riscatto quello che si presenterà oggi alle 15 allo stadio Pianigiani di Tavarnelle Val di Pesa. Avversario di turno, per un grande classico del girone E di Serie D, il San Donato Tavarnelle allenato da Vitaliano Bonuccelli, ex di turno. Il Follonica Gavorrano si presenta dopo aver subito la sconfitta casalinga contro il Siena in campionato e quella con il Valmontone in Coppa Italia con 7 punti in classifica, due vittorie, un pareggio e tre sconfitte, 5 gol fatti e 7 subiti. Il San Donato Tavarnelle arriva dalla sconfitta in campionato contro il Tau Altopascio con 11 punti in classifica, tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, 8 gol fatti e 7 subiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - FolloGav a Tavarnelle in cerca di un riscatto: "Unica ricetta: lavorare"