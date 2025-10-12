Foglianise tre punti e un pensiero speciale | Gaetano non mollare
Tempo di lettura: 3 minuti Una vittoria che vale più dei tre punti. L’ Antonio Tedino di Foglianise ha battuto il Pietrelcina per 1-0, ma il risultato conta poco: in campo e sugli spalti, il pensiero di tutti era rivolto a Gaetano Cusano, giovane portiere della squadra, ancora ricoverato in gravi condizioni all’ ospedale San Pio di Benevento dopo la brutale aggressione avvenuta davanti alla discoteca Xué di Montesarchio nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre. Prima della gara, i compagni di squadra della Tedino hanno indossato magliette con la scritta “Forza Gaetano”, accompagnati da un lungo applauso del pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
