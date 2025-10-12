Florian Vermeersch ha vinto i Mondiali Gravel, rendendosi protagonista di un a strepitosa azione da lontano sull’esigente percorso di 181 km tra Beek e Maastricht (su strade bianche, come prevede questa disciplina sempre più apprezzata). Il belga ha attaccato quando mancavano 125 chilometri al traguardo, portandosi dietro il connazionale Floris van Tricht e l’olandese Frits Biesterbos, a cui si è successivamente aggiunto il tedesco Nils Politt. Il margine nei confronti del gruppo principale è salito a un minuto e mezzo. Da dietro hanno provato a riemergere lo sloveno Matej Mohoric e lo svizzero Felix Stehli, che si sono portati anche a una trentina di secondi dai battistrada. 🔗 Leggi su Oasport.it

Florian Vermeersch vince i Mondiali Gravel, già secondo nella Roubaix di Colbrelli. Pidcock in affanno