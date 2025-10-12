Fiumicino paura per un incendio nella sauna di un hotel Hilton | l’intervento immediato dei vigili del fuoco
Attimi di panico alle porte di Roma. Mattinata movimentata oggi, 12 ottobre, per gli ospiti di un hotel Hilton a Fiumicino (Roma), dove intorno alle 9 del mattino si è sviluppato un incendio all'interno della sauna situata nei locali della palestra. Le fiamme hanno rapidamente generato fumo e tensione tra i presenti, ma l'allarme è stato immediatamente lanciato al comando provinciale dei vigili del fuoco. L'intervento dei soccorsi. La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto due squadre, supportate da un'autobotte, un'autoscala, il Carro Autoprotettori e il Carro Teli.
