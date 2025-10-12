Fiumicino e Civitavecchia addio al timbro sul passaporto | cosa cambia per i viaggiatori Schengen

Fiumicino, 12 ottobre 2025 – Impronte digitali, controllo biometrico dei documenti e addio al timbro sul passaporto amato dai viaggiatori più incalliti. Scatta oggi l’Entry-Exit System, passo sostanziale per quel maggior controllo delle frontiere esterne dell’Ue ormai richiesto da gran parte dei Paesi membri. Il nuovo sistema, in realtà, si applicherà per tutti Paesi Schengen, ovvero per 25 membri dell’Ue più Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Svizzera. L’entrata in vigore sarà graduale. In Italia saranno gli aeroporti di Fiumicino e di Malpensa e i porti di Genova e Civitavecchia ad applicare sin da subito il nuovo sistema, che andrà implementato in tutti i posti di frontiera europei entro il 10 aprile del 2026. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it