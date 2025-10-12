Fiumicino e Civitavecchia addio al timbro sul passaporto | cosa cambia per i viaggiatori Schengen
Fiumicino, 12 ottobre 2025 – Impronte digitali, controllo biometrico dei documenti e addio al timbro sul passaporto amato dai viaggiatori più incalliti. Scatta oggi l’Entry-Exit System, passo sostanziale per quel maggior controllo delle frontiere esterne dell’Ue ormai richiesto da gran parte dei Paesi membri. Il nuovo sistema, in realtà, si applicherà per tutti Paesi Schengen, ovvero per 25 membri dell’Ue più Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Svizzera. L’entrata in vigore sarà graduale. In Italia saranno gli aeroporti di Fiumicino e di Malpensa e i porti di Genova e Civitavecchia ad applicare sin da subito il nuovo sistema, che andrà implementato in tutti i posti di frontiera europei entro il 10 aprile del 2026. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: fiumicino - civitavecchia
Strage Corinaldo, Andrea Cavallari atterrato a Fiumicino dopo estradizione da Barcellona, sarà portato in carcere a Civitavecchia – VIDEO
A12, altre cinque notti di lavori sulla Roma-Fiumicino verso Civitavecchia - facebook.com Vai su Facebook
Con Regione Lazio e Comuni di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, l'#AdSPMTCS rilancia il Documento di Programmazione Strategica di Sistema Raffaele Latrofa: “DPSS bussola per il futuro. Dopo stop di oltre un anno, tempi certi e visione condivisa” https:// - X Vai su X
Fiumicino e Civitavecchia, addio al timbro sul passaporto: cosa cambia per i viaggiatori Schengen - L'aeroporto di Fiumicino ed il porto di Civitavecchia danno il via al nuovo sistema: cosa cambia per i passegge ... Si legge su ilfaroonline.it
Addio al timbro sul passaporto per i viaggiatori extra Ue. Come funzionerà - Da domenica 12 ottobre cambiano le regole per i viaggiatori extra Ue in arrivo in 29 Paesi dell'area Ue per sog ... Scrive msn.com