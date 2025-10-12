Fischio d’inizio alle 20.30 Allo speroni Pro Patria il diktat di Greco | Sacrificio e qualità Ma Diana avverte il suo Brescia | Guardia alta

Questa sera, ore 20.30, Pro Patria e Union Brescia si giocano punti importanti. I padroni di casa di mister Greco sono a caccia della prima vittoria: "Ci sono determinati contesti e serate che ti aiutano a mantenere una concentrazione alta e questa partita è una di queste. Degli avversari conosciamo la forza: è una squadra molto competitiva, e il coefficiente di difficoltà sarà superiore", le parole dell’allenatore che l’anno scorso ha guidato il Frosinone in Serie B per la prima parte di stagione. "Mi aspetto una partita di grande sacrificio e allo stesso tempo mi piacerebbe vedere quei progressi che abbiamo messo in campo", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

