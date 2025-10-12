Firma falsa sulla notifica di multa Il Comune pagherà 5mila euro

di Luca Amodio AREZZO "Quella firma sulla multa non l’ho fatta io: è falsa". Una perizia grafologica lo conferma: "È un falso". Il giudice gli dà ragione e condanna il Comune di Arezzo a pagare 3.800 euro di spese legali e 1.800 di perizia. Una storia assurda che inizia nel 2021. Protagonista - suo malgrado - è un cittadino senese. Era ad Arezzo e si ritrova sulla sua auto una multa di 250 euro per aver parcheggiato in divieto di sosta. Non conosce bene il posto, aveva parcheggiato dove una macchina era appena uscita, quindi chiama il suo avvocato e pensa di contestare la sanzione quando gli arriverà a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

