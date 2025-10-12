Firenzuola resta con un solo medico | Consentire il servizio fuori regione

Dal primo novembre a Firenzuola resterà un solo medico di famiglia. La dottoressa Manuela Zagni va in pensione e i circa 4500 residenti avranno un medico di medicina generale più un pediatra. Problema non nuovo, ci sono già passati anche Marradi e Palazzuolo sul Senio, ed è sicuramente fonte di grande preoccupazione tra la gente, in un comune montano e vasto, con una popolazione anziana e la presenza di tre case di riposo. La questione è da tempo seguita dall’amministrazione comunale e per domani il consigliere delegato alla sanità, Angelo Di Meo, ha convocato un incontro con la Società della Salute e il coordinatore dei Medici di Medicina Generale dell’AFT Ovest. 🔗 Leggi su Lanazione.it

