Firenze la Bibbia di Venturino entra nella collezione della Biblioteca Spadolini
Firenze, 12 ottobre 2025 — Presentata al pubblico ieri pomeriggio, alla Biblioteca Spadolini Nuova Antologia, “La Bibbia di Venturino”, rara collezione di opere che da oggi entra a far parte della collezione permanente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Un rientro di grande valore storico e culturale che consacra a Firenze uno dei capitoli più intensi della produzione di Venturino Venturi. L’acquisizione è stata possibile grazie alla generosità del sodalizio tra i donatori Vittorio e Deanna Casucci, l’Associazione Firenze in Armonia e l’Associazione Amici della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
