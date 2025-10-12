Firenze incontro con Dacia Maraini alla Fondazione Franco Zeffirelli
Firenze, 11 ottobre 2025 - Un viaggio tra memoria, scrittura e identità femminile, nel cuore del progetto La Toscana delle Donne, che celebra il pensiero, la creatività e la voce delle donne nei territori della nostra regione. Protagonista sarà Dacia Maraini, figura centrale della nostra letteratura, che con Vita mia (Rizzoli) ripercorre i legami familiari, l’infanzia, la forza della memoria e il dialogo tra generazioni. Accanto a lei, due autrici toscane che intrecciano la parola scritta con l’intimità dei legami familiari: Titti Giuliani Foti, con Cara Mamma (Lorenzo de’ Medici Press, prefazione di Dacia Maraini), un toccante omaggio al rapporto madre-figlia; Erica Gardenti Cassigoli, con Ogni padre è stato bambino (Passerotti), riflessione delicata e profonda sulla figura paterna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
