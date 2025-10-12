Firenze | incendio all’ex ippodromo Le Mulina a fuoco masserizie in edificio di due piani

12 ott 2025

Incendio la notte scorsa, 12 ottobre 2025, a Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 2 nel viale del Pegaso, presso l’ippodromo delle Mulina dove le fiamme sono divampate in un edificio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

