Firenze fiamme all’ippodromo delle Mulina Vigili del fuoco al lavoro nella notte

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 12 ottobre 2025 – Fiamme nella notte all’interno dell’ippodromo delle Mulina a Firenze. I vigili del fuoco del comando centrale, distaccamento di Firenze Ovest e Calenzano, sono intervenuti intorno alle 2,10 di stanotte, domenica 12 ottobre. Il rogo si è sviluppato in viale del Pegaso ed ha coinvolto uno degli edifici dell’ippodromo. Sul posto inviate una squadra e automezzi in supporto con due autobotti e un’autoscala. I Vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento di un edificio composto da due piani fuori terra completamente interessati dall’incendio di masserizie. Non ci sono persone rimaste coinvolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze fiamme all8217ippodromo delle mulina vigili del fuoco al lavoro nella notte

© Lanazione.it - Firenze, fiamme all’ippodromo delle Mulina. Vigili del fuoco al lavoro nella notte

In questa notizia si parla di: firenze - fiamme

Fiamme alle porte di Firenze: vasto incendio in un campo a Sesto Fiorentino

Firenze, incendio in un deposito a Quaracchi: fiamme e fumo visibili da lontano

Firenze: incendio in deposito a Quaracchi. Distrutti dalle fiamme camper, auto e baracche (foto)

firenze fiamme all8217ippodromo mulinaFirenze, fiamme all’ippodromo delle Mulina. Vigili del fuoco al lavoro nella notte - Ad andare a fuoco alcune masserizie, ma non ci sono persone coinvolte ... Riporta lanazione.it

Firenze, incendio all'ex ippodromo Le Mulina: fiamme in un edificio - I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle ore 02:10 nel comune di Firenze, in Viale del Pegaso, presso l’ex ippodromo, per un incendio di un ... Si legge su 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Fiamme All8217ippodromo Mulina