Firenze, 12 ottobre 2025 – Fiamme nella notte all’interno dell’ippodromo delle Mulina a Firenze. I vigili del fuoco del comando centrale, distaccamento di Firenze Ovest e Calenzano, sono intervenuti intorno alle 2,10 di stanotte, domenica 12 ottobre. Il rogo si è sviluppato in viale del Pegaso ed ha coinvolto uno degli edifici dell’ippodromo. Sul posto inviate una squadra e automezzi in supporto con due autobotti e un’autoscala. I Vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento di un edificio composto da due piani fuori terra completamente interessati dall’incendio di masserizie. Non ci sono persone rimaste coinvolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, fiamme all’ippodromo delle Mulina. Vigili del fuoco al lavoro nella notte