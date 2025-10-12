Firenze convegno su ‘Stati Uniti | elezioni un anno dopo’

Firenze, 12 ottobre 2025 — Venerdì 17 ottobre, alle 15,30, la Sala Conferenze dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” (via Sant’Egidio 23) ospiterà il convegno “Stati Uniti: elezioni, un anno dopo”, un appuntamento di approfondimento pubblico promosso dal Circolo culturale “Piero Gobetti” di Firenze. Dopo i saluti istituzionali di Sandro Rogari per l’Accademia “La Colombaria” e di Roberto Badulato per il Circolo Culturale “Piero Gobetti”, i lavori saranno introdotti e presieduti da Gigliola Sacerdoti Mariani, dell’Università di Firenze. Ad intervenire saranno i professori Massimiliano Guderzo (Università di Siena), Raffaella Baritono (Università di Bologna) ed Eleonora Guasconi (Università di Genova), che analizzeranno le dinamiche statunitensi a un anno dal voto presidenziale e le implicazioni sull’ordine internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

