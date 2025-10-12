Firenze a 15 anni con la pistola giocattolo | rapina coetaneo e viene arrestato
Firenze, 12 ottobre 2025 – A quindici anni con la pistola. E il fatto che fosse soltanto una “replica“ di quella vera, per altro priva del “tappo rosso“ convenzionalmente deputato a distinguere le armi che sparano proiettili da quelle giocattolo, non basta a sentirsi sollevati. Lo sanno bene anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze, che giovedì sera, hanno tratto in arresto, in flagranza, il ragazzino, e accompagnato presso l’Ipm di via Orti Oricellari. Un 15enne difficile: extracomunitario, senza fissa dimora, e una preoccupante inclinazione alla delinquenza. Perpetrata, in questa occasione, ai danni di un ragazzo poco più grande di lui. 🔗 Leggi su Lanazione.it
