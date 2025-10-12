Finti coreani arrestati all’aeroporto ’Fellini’

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimana intensa per la polizia di frontiera di Rimini, che in pochi giorni ha eseguito tre arresti nell’ambito dei controlli sull’ immigrazione irregolare, tra i voli internazionali e le attività ancora in corso lungo il litorale. Il primo intervento è avvenuto allaeroporto, durante i controlli sui passeggeri in partenza per Londra. Due uomini, in possesso di passaporti sudcoreani, sono stati fermati nonostante i documenti risultassero regolari anche ai sistemi automatizzati. A tradirli è stato il comportamento incerto durante le verifiche. Solo un esame tecnico con microscopio, eseguito da personale specializzato, ha permesso di accertare che i passaporti erano completamente falsificati, realizzati con tecniche di stampa sofisticate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

