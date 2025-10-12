Finora tutto torna anche se la pace è ancora per strada

Se si potessero prevedere le uscite dei numeri delle lotterie come per alcuni eventi che fanno riferimento e sono legati a doppio filo alle sciagure umane, il numero dei ricchi, come quello a doppio filo dei benestanti presenti sulla terra, sarebbe di proporzioni enormi, non confrontabili con quelli attuali. Il perché si possano accettare come idonei concetti del genere, è spiegato dalle considerazioni dei frequentatori del Bar degli Amici, di chi non cambia la vita. Vuole una legge non scritta, seppur accettata dappertutto, che “chi rompe paga e ha diritto a prendersi i cocci che vengono a crearsi dopo l’incidente”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it