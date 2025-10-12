Finalmente Diaw il Cittadella rompe la maledizione e vince il derby contro la Triestina

C’è aria di riscatto al Tombolato, e il Cittadella la respira tutta. Dopo due pareggi e un digiuno di gol di più di 300' che cominciava a pesare, la squadra di Iori si scuote, ritrova fame e ferocia, e si prende tre punti pesanti come pietre contro la Triestina. Lo fa grazie ad una rete di Davide. 🔗 Leggi su Today.it