Finalmente Diaw il Cittadella rompe la maledizione e vince il derby contro la Triestina
C’è aria di riscatto al Tombolato, e il Cittadella la respira tutta. Dopo due pareggi e un digiuno di gol di più di 300' che cominciava a pesare, la squadra di Iori si scuote, ritrova fame e ferocia, e si prende tre punti pesanti come pietre contro la Triestina. Lo fa grazie ad una rete di Davide. 🔗 Leggi su Today.it
