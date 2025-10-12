Finale tra cugini | vince Vacherot e si commuove Malore per Rinderknech che sviene Emozioni al Masters 1000 di Shanghai

Shanghai (Cina), 12 ottobre 2025 - Il Masters 1000 di Shanghai di quest'anno ci ha regalato un'incredibile storia proprio nell'atto conclusivo. Il prestigioso torneo è stato vinto a sorpresa dal 26enne monegasco Valentin Vacherot, prossimo numero 40 della classifica mondiale che è diventato in questo modo il primo tennista proveniente dal Principato capace di vincere un torneo Atp. La curiosità, tuttavia, sta proprio nell'avversario sconfitto in finale da Vacherot, ovvero il 30enne Arthur Rinderknech, che salirà dopo il torneo al numero 28 del mondo, a seguito di una combattutissima sfida tutta in famiglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finale tra cugini: vince Vacherot e si commuove. Malore per Rinderknech, che sviene. Emozioni al Masters 1000 di Shanghai

