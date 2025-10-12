Finale Masters Shanghai 1000 | il nuovo re è Vacherot la favola diventa realtà

La finale Master Shanghai 1000 si è conclusa con un epilogo assolutamente imprevedibile: il vincitore è Vacherot, monegasco numero 204 del mondo che è riuscito a battere in 3 set il cugino Rinderknech, anche lui una straordinaria sorpresa del torneo. La favola diventa realtà e difficilmente questo torneo sarà dimenticato, sia per la finale inedita sia per i tanti ritiri eccellenti causati da condizioni climatiche al limite del proibitivo. Vacherot mette così in bacheca il suo primo trofeo e compie uno straordinario balzo in classifica. Da numero 204 è diventato infatti numero 40 del mondo, raggiungendo in un sol colpo L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Finale Masters Shanghai 1000: il nuovo re è Vacherot, la favola diventa realtà.

Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech si affronteranno nella loro prima finale in un Masters 1000, coronando un sogno nato insieme da bambini.

Quella di Vacherot e Rinderknech a Shanghai è una favola irripetibile "Nemmeno nei nostri sogni migliori"

Vacherot batte Rinderknech nella finale tra cugini del Masters-1000 di Shanghai, il francese ha un mancamento durante la premiazione - Vacherot e Rinderknech si sono allenati insieme prima della finale

Quanto ha guadagnato Valentin Vacherot vincendo il Masters 1000 di Shanghai battendo prima Djokovic poi il cugino Rinderknech? Raggiungendo la finale, il monegasco ha incassato la bellezza di 1 milione, 124mila e 380 dollari (oltre 530 mila