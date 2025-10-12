Finale Masters Shanghai 1000 | il nuovo re è Vacherot la favola diventa realtà

La finale Master Shanghai 1000 si è conclusa con un epilogo assolutamente imprevedibile: il vincitore è Vacherot, monegasco numero 204 del mondo che è riuscito a battere in 3 set il cugino Rinderknech, anche lui una straordinaria sorpresa del torneo. La favola diventa realtà e difficilmente questo torneo sarà dimenticato, sia per la finale inedita sia per i tanti ritiri eccellenti causati da condizioni climatiche al limite del proibitivo. Vacherot mette così in bacheca il suo primo trofeo e compie uno straordinario balzo in classifica. Da numero 204 è diventato infatti numero 40 del mondo, raggiungendo in un sol colpo L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

