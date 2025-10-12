Filovia in Borgo Venezia partono i lavori di asfaltatura in via Corsini

Veronasera.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 13 ottobre prenderanno il via i lavori di asfaltatura di via Corsini, a Verona, nel tratto compreso tra via Capitel e la rotonda Cernisone.Amt3 spiega che l'intervento, il quale rientra nel programma di predisposizione del futuro circuito filoviario, prevede la completa riqualificazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: filovia - borgo

Filovia, nel primo giorno di scuola oltre 5.300 passeggeri - Ieri, lunedì 15 settembre, in coincidenza con la riapertura delle scuole, sono stati trasportati 5. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Filovia Borgo Venezia Partono