Filovia in Borgo Venezia partono i lavori di asfaltatura in via Corsini
Lunedì 13 ottobre prenderanno il via i lavori di asfaltatura di via Corsini, a Verona, nel tratto compreso tra via Capitel e la rotonda Cernisone.Amt3 spiega che l'intervento, il quale rientra nel programma di predisposizione del futuro circuito filoviario, prevede la completa riqualificazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
