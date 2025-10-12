Filomena Di Croce premiata al concorso letterario nazionale Piccoli comuni d' Italia | la gioia di Scerni
La scernese Filomena Di Croce è stata premiata nell'ambito del concorso nazionale Piccoli comuni d'Italia per il suo lavoro letterario “Storie d'altrove”, in cui racconta Scerni con occhi e percezioni particolari.La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 4 ottobre a Zocca (Modena) durante i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: filomena - croce
