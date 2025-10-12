Filippo Macchi mattatore a Trento nel talk di Kinder Joy of Moving | La gara più bella mai vinta i valori dello sport e le lezioni di vita apprese grazie alla pedana

Il fiorettista azzurro ha condiviso un palco di super campioni, di cui è stata moderatrice d’eccezione Rachele Sangiuliano, con la tennista Flavia Pennetta, vincitrice degli US Open 2015, e l’olimpionico della ginnastica Yuri Chechi. Dal Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” Trofeo Kinder Joy of Moving, mai vinto, alla doppia medaglia olimpica di Parigi 2024. Filippo Macchi è stato autentico mattatore, nel sabato del Festival dello Sport di Trento, dell’incontro intitolato “La gioia di muoversi”. Il fiorettista azzurro ha condiviso un palco di super campioni, di cui è stata moderatrice d’eccezione Rachele Sangiuliano, con la tennista Flavia Pennetta, vincitrice degli US Open 2015, e l’olimpionico della ginnastica Yuri Chechi, il “signore degli anelli”, in un talk speciale che ha celebrato il ventennale di Kinder Joy of Moving, progetto di responsabilità sociale dell’azienda Ferrero che da oltre quindici anni affianca la Federazione Italiana Scherma e che ha portato sul campo, in pista, in pedana e in regata oltre 60 milioni di bambini nel mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it