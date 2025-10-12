Fiera d' autunno a Sant' Ilario fra tradizione e gastronomia

Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), 12 ottobre 2025 - Il bel tempo favorisce il successo della fiera d'autunno, in corso questo fine settimana a Sant'Ilario d'Enza, con un ricco programma in cui spiccano il mercato straordinario, gli artisti dell'ingegno, gli antiquari in piazza, il luna park in via Allende fino a martedì, il 23° torneo di tiro con l'arco al parco di San Rocco, i punti ristoro di Pro loco Cadelbosco Sopra in piazzale Curiel e Pro loco Sant'Ilario in piazza IV Novembre. E poi tanta gastronomia, prodotti tipici di stagione, laboratori e degustazioni. In mattinata l'inaugurazione della fiera con le autorità locali e il consueto taglio della forma di Parmigiano Reggiano, oltre a balli tradizionali con Terra di Danza, fino ad arrivare allo spettacolo delle Golden Majorettes.

