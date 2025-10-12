Fico | Cirielli fa chiarezza vuole privatizzare i beni comuni

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Edmondo Cirielli interviene sul tema della privatizzazione del servizio idrico in maniera confusa, ma c’è una cosa molto chiara: per Fratelli d’Italia la privatizzazione dei servizi e dei beni comuni è una scelta naturale. La destra meloniana e leghista mette al primo posto i privati, mentre non è in alcun modo interessata al ruolo del pubblico”. Così il candidato alla presidenza della Regione Campania del fronte progressista Roberto Fico controreplica a Edmondo Cirielli sul tema della gestione dell’acqua pubblica. “Ecco – sottolinea Fico – la nostra visione di società è diametralmente opposta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fico: “Cirielli fa chiarezza, vuole privatizzare i beni comuni”

