Fias Caserta fa il pieno di consensi alle elezioni | Esentato è vicepresidente nazionale

Si sono svolte a Bologna le elezioni nazionali della Fias, la Federazione Italiana Attività Subacquee, che hanno confermato la fiducia al presidente Marco Lerma di Torino e rinnovato il successo del gruppo casertano.Emanuele Esentato è stato infatti rieletto vicepresidente nazionale, affiancato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

REGGIA DI CASERTA - I volontari della Fias ripuliscono la vasca dei Delfini dalle alghe GUARDA IL VIDEO dell’operazione - facebook.com Vai su Facebook

CASERTA - I sub FIAS alla Reggia per la pulizia delle vasche GUARDA LE FOTO https://casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=71299:i-sub-fias-alla-reggia-per-la-pulizia-delle-vasche&catid=8:notizie&Itemid=130… - X Vai su X

