Fiamme e fumo all' alba | distrutto da un incendio il chiosco dei giardini del centro

Ferraratoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le fiamme, il fumo, l’odore acre di bruciato. E’ quanto accaduto all’alba di domenica 12 ottobre al chiosco ‘Sunflower’ dei giardini 20 e 29 maggio 2012, a pochi passi dal Castello. Un incendio, infatti, ha avvolto la struttura, distrutta in pochi minuti. Sul posto, allertati da alcuni residenti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

