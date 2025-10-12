Fiamme e fumo all' alba | distrutto da un incendio il chiosco dei giardini del centro
Le fiamme, il fumo, l’odore acre di bruciato. E’ quanto accaduto all’alba di domenica 12 ottobre al chiosco ‘Sunflower’ dei giardini 20 e 29 maggio 2012, a pochi passi dal Castello. Un incendio, infatti, ha avvolto la struttura, distrutta in pochi minuti. Sul posto, allertati da alcuni residenti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: fiamme - fumo
