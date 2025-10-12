Fiamme di notte in un edificio all’ippodromo delle Mulina

Corrieretoscano.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – Incendio di un edificio allippodromo delle Mulina.  È successo questa notte intorno alle 2,10 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest e di Calenzano.  Sul posto sono state inviate una squadra e automezzi in supporto con due autobotti e un’autoscala. I vgili del fuoco giunti sul posto, hanno effettuato lo spegnimento di un edificio composto da due piani fuori terra completamente interessati dall’incendio di masserizie. Non ci sono persone rimaste coinvolte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiamme - notte

In fiamme un deposito in via Bengasi: vigili del fuoco al lavoro nella notte

Incendio nella notte, appartamento in fiamme al Falcon Residence

Rogo nella notte allo Spip, le fiamme distruggono due furgoni parcheggiati davanti ad Amazon

fiamme notte edificio all8217ippodromoIncendio nella notte all'ippodromo le Mulina, un edificio in fiamme - Incendio questa notte in un edificio all'ippodromo le Mulina, in viale del Pegaso a Firenze. Segnala gonews.it

Fiamme in edificio complesso ex ippodromo alle Cascine - Fiamme la notte scorsa in un edificio del complesso dell'ex ippodromo delle Mulina alle Cascine di Firenze, in viale del Pegaso. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fiamme Notte Edificio All8217ippodromo