Fiaccolata a Palermo per Paolo Taormina e per le altre vittime della violenza | una città unita contro la paura
È cominciata da piazza Politeama, a Palermo, la fiaccolata organizzata dopo l’omicidio di Paolo Taormina per ricordare le vittime della violenza in città. La madre, Fabiola Galioto, e la sorella, Sofia, guidano il corteo, insieme a circa duemila persone che tengono in mano candele o telefonini accesi, creando un fiume di luce nel cuore della città. Un silenzio denso di emozione accompagna i. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Ha confessato il 28enne che la notte scorsa a #Palermo ha ucciso un ragazzo che cercava di sedare una rissa. Dopo l'omicidio, l'omaggio a Riina sui social. Stasera in città ci sarà una fiaccolata.
Palermo, il presunto assassino un'ora dopo l'omicidio pubblica un video che richiama a Totò Riina
