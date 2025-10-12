Festival ' Musica in rosa con note di blu' – La musica per la prevenzione

Un Festival corale a sostegno delle attività dell’Associazione Oncologica Pisana ‘P. Trivella’Per la sesta edizione del tradizionale appuntamento musicale per il mese della prevenzione del tumore al seno e dei tumori maschili, l’Associazione Culturale Vox Humana organizza il Festival corale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: festival - musica

