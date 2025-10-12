Festival dello Sport 2025 | a Trento con i campioni Fisi e la flotta Audi
Prendete una città come Trento e immaginatela chiusa al traffico, con le piazze gremite di campioni dello sport che raccontano la loro vita, personale e agonistica. Benvenuti al Festival dello Sport, uno degli eventi più incredibili al mondo, dove i sogni diventano realtà e incontrare i miti non è un’utopia. Sport, certo, ma anche produzione di serie, con la flotta Audi al gran completo: dalla Q5 plug-in hybrid all’imponente RS Q8, passando per la vera novità del Festival, una One Off esclusiva, la E-tron GT Quattro in livrea Fisi. Con i suoi 585 Cv e 40 kg in meno rispetto alla versione standard, ha debuttato in grande stile, affiancata da atleti del calibro di Federica Brignone, Sofia Goggia e Dorothea Wierer, insieme ai campioni Dominik Paris e Federico Pellegrino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
UN GIGANTE DELLO SPORT Oggi Jury Chechi compie 56 anni Al FEstival dello Sport di Trento gli abbiamo cantato “Tanti auguri” Lui oggi ha raccontato Ho iniziato col ciclismo, perché mio papà era molto appassionato. Non ridete, ma ho fatto anche basket: Vai su Facebook
Tra i tanti ospiti del Festival dello Sport a Trento c’è anche Mattia #Furlani , oro Mondiale a Tokyo2025 In vista della sfida tra Roma e Inter, chi soffrirà di più tra lui e l’amico Nicolò MartinenghiIl campione del mondo di salto in lungo non ha dubbi #S - X Vai su X
A Trento il Festival dello Sport 2025 entra nel vivo - È iniziata ieri l''ottava edizione del Festival dello Sport, la kermesse di Trento dal 9 al 12 ottobre 2025. Secondo planetmountain.com
Federica Brignone al Festival dello Sport: "Dopo l'infortunio superati anche momenti di sconforto, ora lavoro per tornare a fare l'atleta. Sarò in pista appena possibile" - La sua determinazione non più che ispirare, infortunio o non infortunio. Come scrive ildolomiti.it