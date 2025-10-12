Festival dello Sport 2025 | a Trento con i campioni Fisi e la flotta Audi

Prendete una città come Trento e immaginatela chiusa al traffico, con le piazze gremite di campioni dello sport che raccontano la loro vita, personale e agonistica. Benvenuti al Festival dello Sport, uno degli eventi più incredibili al mondo, dove i sogni diventano realtà e incontrare i miti non è un’utopia. Sport, certo, ma anche produzione di serie, con la flotta Audi al gran completo: dalla Q5 plug-in hybrid all’imponente RS Q8, passando per la vera novità del Festival, una One Off esclusiva, la E-tron GT Quattro in livrea Fisi. Con i suoi 585 Cv e 40 kg in meno rispetto alla versione standard, ha debuttato in grande stile, affiancata da atleti del calibro di Federica Brignone, Sofia Goggia e Dorothea Wierer, insieme ai campioni Dominik Paris e Federico Pellegrino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

