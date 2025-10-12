Festival dell’Enigmistica Successo oltre le previsioni

"E’ un successo oltre ogni più rosea previsione". Gli organizzatori sono soddisfatti dell’esito del Festival dell’Enigmistica, con la quinta edizione dell’evento ospitata in questi giorni a Guastalla, tra palazzo ducale, il teatro e l’ex chiesa di San Francesco, con un infopoint collocato in piazza Mazzini. "Abbiamo superato le mille adesioni – confida il promotore del festival, il bagnolese Roberto Dallari – e anche nelle gare delle scuole abbiamo raggiunto un traguardo simile. Siamo davvero molto soddisfatti di questo risultato. Che si aggiunge pure alle straordinarie e prestigiose collaborazioni con le edizioni di Topolino e con La Settimana Enigmistica, che ci ha concesso il patrocinio, oltre che la presenza di loro valenti collaboratori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

