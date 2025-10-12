Per tentare il colpo alle poste di via Sempione, si erano già presentati il giorno prima, trovando l’ufficio chiuso: Carlo Testa, 44 anni, e Giuseppe Amoruso, 59 anni, rapinatori in trasferta da Milano, non avevano calcolato la festa patronale. Si erano informati con una passante, poi erano tornati verso l’auto, e uno dei due aveva estratto un coltello dalla tasca. Un gesto veloce, ma abbastanza da essere ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Le stesse che hanno inquadrato la targa della Golf grigia parcheggiata dietro l’angolo, su cui gravava un alert. Perché quella stessa auto, rubata un anno fa a Cormano, era stata segnalata dopo la rapina all’ufficio postale di Carimate del 20 giugno, che aveva garantito un bottino da 103mila euro ai due banditi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa patronale e targa sospetta. Così è stata sventata la rapina