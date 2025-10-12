Festa patronale e targa sospetta Così è stata sventata la rapina
Per tentare il colpo alle poste di via Sempione, si erano già presentati il giorno prima, trovando l’ufficio chiuso: Carlo Testa, 44 anni, e Giuseppe Amoruso, 59 anni, rapinatori in trasferta da Milano, non avevano calcolato la festa patronale. Si erano informati con una passante, poi erano tornati verso l’auto, e uno dei due aveva estratto un coltello dalla tasca. Un gesto veloce, ma abbastanza da essere ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Le stesse che hanno inquadrato la targa della Golf grigia parcheggiata dietro l’angolo, su cui gravava un alert. Perché quella stessa auto, rubata un anno fa a Cormano, era stata segnalata dopo la rapina all’ufficio postale di Carimate del 20 giugno, che aveva garantito un bottino da 103mila euro ai due banditi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: festa - patronale
Incidente sul lavoro a Ferragosto, cade mentre monta le luminarie della festa patronale: muore a 46 anni
Torna la festa patronale di Cerano
Incendi, furti e atti vandalici durante la festa patronale a Polistena: la denuncia del sindaco Tripodi
Quest'anno la Festa Patronale presenta una Villasanta inedita: quella raccontata da poesie e racconti degli stessi cittadini! Estratti dei testi inviati dai villasantesi nelle scorse settimane saranno letti al pubblico Appuntamento a sabato 11 ottobre, alle ore 1 - facebook.com Vai su Facebook
Festa patronale e targa sospetta. Così è stata sventata la rapina - I carabinieri già attendevano i malviventi finiti in manette per il tentato colpo all’ufficio postale di Desio ... ilgiorno.it scrive
Festa patronale con rapina, bloccati due minorenni in Trentino - Protagonisti due minorenni che hanno avvicinato un coetaneo, lo hanno immobilizzato e gli hanno sottratto con la forza il portafogli. Da ansa.it