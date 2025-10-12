Festa dello sport tra impegno e amicizia al Rubicon Valley CrossFit
A Savignano sul Rubicone una giornata di pura energia e spirito sportivo ha animato la città e il Rubicon Valley CrossFit con lo svolgimento della Endas Challenge e della Endas Lift, due competizioni avvincenti organizzate da Endas Rimini, in collaborazione con Endas Emilia-Romagna, e con il prezioso supporto dei partner Gdm e Rubicon Valley CrossFit. La manifestazione ha riunito oltre 30 atleti provenienti da Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, in una grande festa dello sport che ha unito passione, impegno e amicizia. Presso il Rubicon Valley CrossFit, atleti e atlete si sono cimentati in prove di kettlebell swing, push up, sit up e burpees, in una sfida che ha messo alla prova forza, concentrazione e spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
